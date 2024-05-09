一對住在外島的國中小姊妹小萱與歡歡（均化名），慘遭父親阿國（化名）在住處長期猥褻，小姊妹直到參加台灣的家族旅遊時，才有機會向表姊傾訴被慘遭遇，表姊得知後大為吃驚，憤而報警提告，要為她們討公道，讓狼父受到應有的懲罰。

法院審理，阿國被指控，竟為滿足私慾，分別對未滿14歲的2名女兒予以猥褻，2022年1月起，小萱當時13歲，阿國趁她入睡之際潛入臥房，將手伸進衣物內，撫摸胸部、下體，以每周3次的頻率，共發生42次。後來小萱14歲至15歲時，以同樣的模式，共計177次。

阿國侵犯歡歡的時間，則是在2021年11月或12月，當時歡歡也是13歲的時候，趁她在臥房內讀書之際撫摸下體1次。2022年1月起，趁歡歡入睡之際，潛入臥房將手伸進衣物內，撫摸胸部、下體。每周3次，共183次。

法官審酌，小萱與歡歡與阿國是直系血緣的父女至親關係，阿國明知她們身心發展均未臻成熟，本應盡力呵護長大成人，竟為逞一己私慾，罔顧親情倫理及女兒們的身體控制權、性自主權，竟然予以多次猥褻，所為實屬不該。

法官考量，小萱表示不願意原諒，也不同意給予緩刑，但念阿國坦承犯行之態度，歡歡則表示願意原諒，並同意給予緩刑等。再衡量阿國從事之工作，經濟狀況普通，每月需支付小須遠忽歡扶養費2萬元給。

日前依法判決，阿國犯對於未滿14歲之女子為猥褻罪，共42罪，各處刑6月。犯成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪，共177罪，各處刑5月。又犯對於未滿14歲之女子為猥褻罪，處刑6月。再犯對於未滿14歲之女子為猥褻罪，共183罪。合併應執行有期徒刑7年，可易科罰金。可上訴。

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