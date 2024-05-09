男子阿國（化名）因為年紀大了，加上本身重度視障，因而無謀生能力，便向法院訴請要女兒負起扶養義務，並在2023年11月1日起，到他死亡之日為止，按月在每月1日給付新台幣8000元。

法院審理，阿國主張，他在1995年間與孩子的母親離婚後，就未曾再與他們有所聯繫，現在因為年老且重度視障，並無謀生能力，需要女兒扶養，才會向法院提起本件聲請。

阿國的女兒則表示，父親是在1992年10月與母親結婚，但是婚後就不務正業，且好賭成性，完全不照顧家庭，在她年僅1歲多時，因左眼開刀視力幾近全盲，父親不顧她的身心狀況，竟然就與她的母親離婚，母親為了取得監護權，甚至還給付50萬元給父親。

而且，父親自離婚之後，就未曾再探視過，遑論給付扶養費，她是由母親扶養長大，自幼與母親相依為命，在記憶中從未見過父親，後來父親在2001年間再婚，並育有一女，現在突然請求要她負擔扶養義務，實在是令人難以接受。

法官考量，阿國現年已63歲，雖然尚未達法定退休年齡，但他是重度視覺障礙之人，堪信阿國主張無謀生能力，又無財產可維持生活，有受扶養之必要等情為真實。

法官審酌，阿國在女兒成年前，依法負有扶養義務，但阿國自女兒年幼時，即未盡扶養義務，已違身為人父應盡之責任，顯已構成無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令女兒成年後負扶養責任，明顯有違事理之公平。

法官日前依法宣判，阿國女兒依民法第1118條之1第2項之規定，請求免除對扶養義務，實屬有據，應予准許。可上訴。