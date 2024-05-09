有位不抽菸的男網友，日前因為一件事苦惱許久，而上網po文求救，表示跟女友在辦事的時候，竟然聞到女友的奶頭上有菸味，讓他懷疑女友背叛出軌，兩人因此還大吵一架。

這名男網友在網路《Dcard》發文求救，表示他跟女友都沒抽菸，女方還特別討厭菸味，因為是遠距離戀愛，近日去女友租屋處，在洗澡前就忍不住把女友推倒了，但辦事辦到一半，在「進攻」胸部的時候，突然聞到女方的胸部上有一股菸味，女方被問的時候也表示不知道為什麼。

他表示當下沒講什麼，但是這幾天又跟女友提了這件事，雙方吵架讓他很心煩，他也聞過床、枕頭跟手都沒有味道，才忍不住上網po文指「有人有類似經驗嗎？」

結果引來好奇的網友紛紛留言表示：「可能被某個抽菸的男人舔過」、「我之前有買過髮油結果被說很像菸味 他會不會是髮油香水或是其他東西剛好有很像菸味的」、「這奶有毒」、「看到你的故事，我決定我要戒菸了」、「內衣曬陽台，樓下抽菸」、「沒錯，你腦海深處想到的就是答案」。

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