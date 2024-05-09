益生菌有助整腸助消化，是很普遍的保健食品，內科醫師鄭泓志表示，任何人都可以適度補充益生菌，但對於飲食單一的外食族、壓力大、老年人、罹患陰道炎女性、孕婦與服用抗生素者，建議更需要積極補充益生菌，來促進健康，緩解壓力與提升免疫力。

鄭泓志在臉書粉專PO文指出，A菌、B菌，LP菌是常見的益生菌種類，以下分述這3種益生菌的功能。

■A菌：又稱嗜酸乳桿菌，它們在人體腸道、口腔和女性生殖系統中自然存在，A菌能透過代謝糖類產生乳酸，降低腸道的pH值，抑制有害菌生長，幫助維持腸道菌群的健康平衡、緩解腸胃不適。

此外，A菌還能維持陰道區域的酸鹼平衡，預防細菌性陰道炎和念珠菌感染，改善陰道健康，對健康有多重助益，所以常被添加到保健食品中。

■B菌：又稱雙歧桿菌，常見的B菌有比菲德氏菌、龍根菌與雷特氏菌等，它們對維持腸道及全身健康有重要作用，尤其在嬰兒時期佔有主導地位。B菌的主要功能是維護腸道菌叢平衡，抑制有害菌生長，促進益生菌群繁殖，並且改善消腹脹、腹瀉等消化不良，有利於整體消化系統的健康運作。

■LP菌：又稱副乾酪乳桿菌，存在於人體全腸道，這種益生菌具有較強的耐熱性和耐酸鹼性，因此在天然發酵食品中也常能發現它。它能刺激腸道內的免疫反應，增強身體對病原體的抵抗力，強化免疫系統，並且能減輕過敏症狀，對異位性皮膚炎及食物過敏患者，尤其有幫助，可減少過敏反應。

至於那些人特別需要補充益生菌？鄭泓志指出，任何人都可以適度補充益生菌來維持腸道健康，但對以下7種族群而言，建議更需要積極補充。

■外食族及飲食缺乏益生菌的人：如果長期飲食單一，缺乏發酵食品等益生菌來源，需要特別補充，促進腸道健康。

■長期壓力大的人：壓力會影響腸道菌群平衡，補充益生菌有助於緩解。

■老年人：隨著年齡增長，腸道菌群的多樣性會逐漸降低，適當補充益生菌對維持老年人腸道健康很有幫助。

■患有腸道疾病者：像炎症性腸病、腸道綜合症、慢性便秘、過敏性腸病等都與腸道菌群失調有關。對這些患者而言，補充合適的益生菌可緩解症狀、改善病況。

■女性預防和治療陰道炎：陰道本身就存在一定量的乳酸菌，來維持陰道的適當酸性環境。但使用避孕藥或服用抗生素治療，會破壞陰道菌群平衡，導致細菌性陰道炎或念珠菌陰道炎，補充益生菌有助於重建陰道正常菌群，預防和紓解陰道炎症狀。

■孕婦：孕期容易出現排便不順的狀況，使用益生菌可以幫助排便順暢以外，還能提升孕婦的免疫力，並且幫助胎兒打造好體質。

■服用抗生素者：抗生素會殺死體內的益生菌和有害菌，破壞腸道菌群平衡。服藥期間和停藥後，適量補充益生菌，有助於腸道菌群的重建。