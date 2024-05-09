早餐吃的對，有助控制體重。減重醫師魏士航體重曾達90公斤，但他力行早餐211餐盤，就是一個餐盤分成4份，蔬菜佔2等份，蛋白質和澱粉各佔1等份，連續這樣吃8個月，成功甩肉22公斤，至68公斤，他也公開菜單，表示跟著吃，可以吃的飽又兼具營養均衡與控制體重。

魏士航在YouTube頻道PO出「早餐怎麼吃瘦得更快」影片，指自己能從90公斤，瘦到68公斤，最重要的就是吃對早餐，早餐要吃的好，對很多人來說是最困難的，其中最重要就是要打破對早餐食物的既定想法。

魏士航指，很多人都會認為早餐就是要吃蛋餅，或者是麵包之類的食物，但是他每天的第一餐，仍是以211餐盤為基礎，2份蔬菜、1份的蛋白質，1份全穀類，這是一個健康舒服，而且能長期執行的飲食方式。

魏士航指，2份蔬菜部分，他通常是以水煮為主，例如花椰菜、玉米筍、青江菜，都是很不錯的蔬菜，他習慣選擇多一點種類，把它們混在一起來吃；蛋白質部分，他會先用沸水涮一些肉片，時間來不及的話，他也會去買一些茶葉蛋，來補充蛋白質；澱粉的話，地瓜是很不錯的選擇。

魏士航指，以上述方式放滿一個餐盤，看起來份量不少，實際吃起來也會很有飽足感，但因為它符合211原則，也不用擔心爆熱量問題，他就是照這個吃法，成功在8個月內瘦了22公斤，且未復胖。