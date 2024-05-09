愛乾淨是好事，但做過頭反而糟糕。外科醫師陳榮堅表示，曾收治一名20歲女子，因為肛門膿瘍一再就醫，詢問女子平日習慣，才知她太愛乾淨，只要覺得肛門有點濕濕的，就會用有香味的濕紙巾去擦拭，反覆磨擦才造成肛門一再受傷。

陳榮堅在臉書粉專PO文指，這名 20 歲的女子，一開始就是因為肛門膿瘍就醫，治療好了之後，隔了2、3個月，她又因肛門膿瘍來就醫，後來又經歷幾次治療好後，又因肛門膿瘍來看診，讓他覺得很奇怪。

陳榮堅說，他問女子有沒有做什麼特別的行為？女子說都沒有，因此再問女子平時的習慣，才知道女子只要覺得肛門有濕濕的，無論有沒有上廁所，都會用有香味的濕紙巾清理乾淨。

陳榮堅說，女子這樣做算是過度清潔了，而且肛門的附近有很多菌落，如果已經有一個小傷口，還這樣不斷刺激，就很容易有反覆感染的問題。

陳榮堅隨即建議女子首先不要過度清潔，若要清潔時改使用無香味的紙巾，因為有香味的濕紙巾會有化學的刺激，這樣就會導致傷口反覆受刺激不會好，不過，通常他衛教病人，清潔肛門最好的方式，還是用一點清水洗，洗完之後稍微用衛生按乾就好。