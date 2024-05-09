中國人民解放軍新聞傳播中心官方微博「@中國軍號 」8日消息，8日下午3時許，中國大陸第三艘航母福建艦，圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼頭。對此，退役少將栗正傑8日就表示，「如果福建艦回來以後還只是停靠在岸邊，這代表海試很順利；如果說上了乾船塢，那就可能是發現大問題，這次可以過兩天來觀察一下，福建艦回來以後靠近什麼地方」，引發討論。

栗正傑8日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這次海試非常順利，該繞行、測試的都測試完了，就提早回來了」，栗正傑更說，「也不會只有這一次海試，將來彈射系統、雷達、高機敏軍事設施都會再測試調整，第一次是做動力測試」。

栗正傑強調，「如果福建艦回來以後還只是停靠在岸邊，這代表海試很順利；如果說上了乾船塢，那就可能是發現大問題，整個動力系統就要更換零件，這次可以過兩天來觀察一下，福建艦回來以後靠近什麼地方」。

栗正傑最後更說，「再來是福建艦下次海試的時間是什麼時候，如果說很快緊接著又海試的話，代表調整範圍很少；如果說隔了很久，要3、5個月，代表修正調整的項目比較多，所以從這兩點可以看出來，福建艦是否第一次海試成功」。