一名網友日前分享一張照片，有小朋友在聯絡簿的生活札記寫「鞋子不換估計是不行的了」，結果老師竟把「估計」2字畫紅線，強調「別用大陸用語比較好」，讓該網友納悶：「估計」何時是大陸用語了？還包括完全是大陸流行用語的「內卷」等名詞，近日都引發網路熱議。媒體人黃揚明舉例，像外來中文卡司，就是從台港傳到大陸的文化入侵。此外，蔡政府最愛用的國產疫苗「高端」也是大陸用語，在台灣稱作「高級」。

「同樣都是源自於中國的漢字嘛！不管繁體也好、簡體也好，兩邊是可以通的。」黃揚明8日在《國民大會》節目表示，可是用法，比如說「估計」，我們在小學學數學，有一個叫「估計值」，我們的課本裡面就有估計，估計這個詞在台灣是可以用的，只是它的用法在中國大陸不一樣。

黃揚明指出，同樣地，內卷，這是一個翻譯、社會學名詞，叫「內卷化」，然後他再把它用在這種所謂「惡性競爭」裡面，再演變成一個網路用語。所以很多詞彙，台灣也有流行語，到了中國大陸去，像中國大陸的百度百科裡面有一個詞，叫「卡司」，我們的演員、歌手陣容叫卡司，這個是我們的、叫「文化入侵」，他們解釋這個是台、港常用的文字，他說是英文cast翻譯過去的，叫作「外來的中文」。

主持人謝曜州說：他們有禁止使用嗎？（黃：沒有啊）那為什麼我們要禁止他們？黃揚明提到，文字是拿來溝通用的，就講一個最簡單的道理，就像我們國產那個最偉大的疫苗叫什麼？叫「高端」，高端就是中國大陸用語好嗎？這在我們台灣叫「高級」！

「而我們的政府，把他視為優良廠商！」黃揚明直言，「都愛用『高端』，那何必去反對人家用『估計』？」

黃揚明強調，老師其實可以教學生說，估計是中國大陸常用的用法，你可以用「應該」、「大概」，用這樣的方式去表達。