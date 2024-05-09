外送員並非萬能，但是有小費就可以多些服務，大陸一名女子叫了外賣後，請外送員幫丟垃圾，說會給小費，沒想到外送員幫丟完垃圾，還接了一單外送，女子並沒有把小費轉給外送員，外送員直接出絕招，讓網友們感到想當「解氣」！

外送員這段插曲全被密錄器錄下，女子原本要外送員幫忙丟垃圾，且保證會給小費6元人民幣（約25元台幣），外送員下樓後就幫忙把垃圾丟到集中地，沒想到後來又接了一單外送，送完了女子都沒把小費轉給外送員，外送員打電話詢問，女子在電話中反悔，反正東西都送到了，就直接掛斷電話。

讓這名外送員氣到回到丟垃圾的集中地，把剛剛女子要丟的垃圾取回來，直接丟回這名女子住家門口，網友看到這段影片，感到相當解氣！

網友紛紛留言表示：「這擺明欺負人啊」、「外賣小哥做的好」、「這女人的素質真是…..」、「外賣小哥辛苦了」、「沒有小費，垃圾還回去，爽！」、「辛苦了！」。