前立委余天二女兒余苑綺的老公陳鑒，近期涉嫌擔任詐騙集團車手頭，遭警方當場逮捕，余天曾撂話「該關多久就關多久！」周刊如今又傳出，其余天、李亞萍在余苑綺過世以後，就曾被陳鑒情勒4千萬。名嘴林裕豐認為 ，要算出來 4千萬這個數字，也是蠻離奇的。

根據《鏡週刊》報導，一位余家密友透露，在余苑綺離世後，余天夫婦心疼兩個外孫，每次想見見他們，陳鑒都是用威脅（要錢）的方式，雙方搞得很不愉快。甚至之後余天說願意出學費，讓兩個外孫就讀離他們家較近的私立學校，都被陳鑒獅子大開口索要4千萬元。

林裕豐8日在《國民大會》節目中表示，陳鑒被羈押中，恐怕無法為自己說話，這些東西真真假假，有時不用管它是真是假，當風向過了以後，就沒事了，沒有人再去探討陳鑒涉入詐騙集團，上游是誰？周邊又是誰？

林裕豐認為，這是完全不同的兩套八點檔。余天這邊就是溫馨、感情，還有怎會這麼可憐、 4千萬。這件事，除非是余天家自己人，不然就是他們身邊很親密的密友去抱怨 ，不然余天女婿兩個小孩讀這一所學校，要算出4千萬這個數字，也是蠻離奇的。

林裕豐表示，因為陳鑒被羈押，等到2個月後，他就會交保，大家可以再來看看這件事是否是真的。