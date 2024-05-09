藍委徐巧芯爆料援烏1千萬美金透過捷克援烏，質疑資金難監督，近日被外交部提告洩密。結果事件發展在8日發生大逆轉，藍營踢爆捷克外交部官方刊物《現代經濟外交》今年3月就已公開相關資訊，直批外交部惱羞濫訴立委。網路粉專以「一記反手殺」形容外交部被打臉，徐巧芯也直呼「翻開陷阱卡」，熱議不斷。前立委蔡正元直言，這不就是五鬼搬運法，就像當年疫情期間的快篩小吃店，及去年缺蛋的超思巴西蛋翻版？

「讓人家懷疑嘛！你這個事情做得鬼鬼祟祟，然後把它蓋什麼？秘件！」蔡正元8日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，有趣的是，人家捷克給你大剌剌地登出來。因為徐巧芯惹到這個事，她才會去查，要不然台灣誰看得懂捷克文？

主持人盧秀芳說：所以我覺得吳釗燮真是白目！他如果不講這個事，也不會知道，原來捷克登了這個東西？徐巧芯真的蠻厲害的。「他賭一件事情：大家不懂捷克文！」蔡正元強調，台灣頂多就是英文、法文、西班牙文、德文，可是他忘了一件事情，徐巧芯也不懂捷克文，但徐巧芯懂Google！Google翻譯可以把捷克文翻成英文，那就看懂了！徐巧芯大概昨晚也找了半天，「所以她有戰力！」

蔡正元質疑，如果你蓋個「密」，就說有洩密案，到了法院就很清楚：那是不是秘密？第二個：那捷克為什麼先登了？第三個：你為什麼還要回過頭來，在台灣買東西送過去？跟誰買？先講清楚！「你不是五鬼搬運法？不然...你幹嘛？」

「你這個就是那個小吃店的翻版嘛，那個超思、巴西蛋的翻版嘛！」蔡正元直言，「你連這個你都要...欸，這個是外交預算耶！」