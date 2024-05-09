對於徐巧芯揭弊卻被外交部控告洩密一事，國民黨桃園市議員黃敬平認為，徐巧芯就像當年陳水扁揭弊一樣，結果把陳水扁推上總統職位；因此，藍營絕對不能讓徐巧芯倒下，相信賴清德也絕對不敢讓徐巧芯當烈士。

國民黨立委徐巧芯爆料，外交部透過捷克援助烏克蘭1千萬美元，被外交部提告洩密。徐巧芯反駁，捷克官媒在3月早已公開兩國合作相關資料，這些早已不是密件。

國民黨桃園市議員黃敬平8日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，看到徐巧芯的決心，相信賴清德絕對不會讓徐巧芯當烈士。

黃敬平分析，徐巧芯表明決心，她知道勇敢要付出代價，這就像1971年紐約時報披露機密文件，當時紐約時報老闆心裡掙扎，如果今天什麼都不做，人民會輸、國家會輸。徐巧芯做的就是1971年美國媒體與政府對抗的事情。

「我很佩服徐巧芯的勇氣」，黃敬平直言，立法委員基於職責問政，揭露這些事情，更何況今年3月26日捷克媒體也披露過。

黃敬平說，徐巧芯就像當年陳水扁揭弊一樣，結果把陳水扁推上台北市長，進而推到總統職位，當年陳水扁就是這樣發跡的。徐巧芯才揭露一件，陳水扁揭露的密件，何止一件？

外交部為何告徐巧芯？黃敬平認為，就是要立委不要太囂張，所以要挫挫立委氣焰。這個案子會讓賴清德騎虎難下，因為藍營絕對不能讓徐巧芯倒下，若徐巧芯成為烈士，民進黨要動她就更難了！

黃敬平強調，如果徐巧芯當不成烈士，那就是外交部敗訴；如果外交部敗訴，就是法院認證黑箱作業，外交部被吳釗燮綁著走！吳釗燮屁股一拍走人，外交部卻陪葬在裡面！