時序進入5月，許多人已經開始為暑期出國旅遊做準備。一名從事空服員工作已16年的資深空姐透露，從飛行常客的經驗觀察，硬殼行李箱、4輪行李箱很受歡迎卻不太耐用，布面行李箱、2輪行李箱會是比較好的選擇。這名空服員也分享了打包技巧，有效降低忘東忘西的機率。

綜合英國《太陽報》、《每日郵報》報導，法國航空（Air France）空服員庫克瑪塔傑（Emilie Cooke-Martageix）說明，許多乘客總認為硬殼行李箱耐撞，比布面（fabric）行李箱更耐用，其實恰恰相反，不僅託運過程難保不受碰撞，「硬殼行李箱在貨艙受到其他行李箱袋擠壓，很容易破裂」。要想降低行李箱毀損的機率，她建議消費者改用布面行李箱。

她說，顏色鮮豔的行李箱是更好的選擇，能在提領行李的過程更快找到自己的行李。唯一要避免選用的是白色，因為短時間之內就會髒污不堪。

庫克瑪塔傑提醒，還有一種行李箱也相對容易出包，那就是箱底有4個輪子的款式，她認為4輪的箱子永遠不如2輪的耐用可靠，畢竟只要1個輪子壞了就會明顯影響移動效率，「我會避免用4個輪子的行李箱」。

法航資深空服員指出，比起硬殼行李箱，布面行李箱更為耐用，2輪的比4輪的箱子更好。（示意圖：shutterstock／達志）

說到打包技巧，庫克瑪塔傑說，如果每隔一陣子就會出國，那麼最好把隨身攜帶的必需品固定放在出門會用的背包或行李袋，例如行動電源、盥洗用品、藥物、防曬乳等等，不但有助於節省時間，也能避免遺漏。

要注意的是，機艙壓力可能會讓盥洗用品的瓶瓶罐罐外漏，她建議多準備墊布或小毛巾裹住瓶罐，或者帶固體肥皂出門，「護照等重要物品最好獨立放入透明夾鏈袋，以保不受任何盥洗用品溢出波及，也方便尋找攜帶。

此外，庫克瑪塔傑提醒，搭乘短途航班或者從事天數較短的旅行，使用背包、行李袋或登機箱會比較合適，下了飛機不必花費更多時間等待提領行李，行裝也要盡量精簡，「預先規劃旅途衣著，只帶必需品就好，就能勻出更多行李空間」，重量要控制在能靠一己之力放進客艙座位上方行李櫃的程度。

想帶回國的特產若是鮮食，應事先確認海關規定能否攜帶入境，打包時務必確認包裝完整以防外漏。庫克瑪塔傑說，務必避免攜帶氣味強烈的物品，這可能會引起機場嗅探犬的注意。