給自己一個重新開始的機會！有男子在網上分享心情，他提到和交往2年的女友分手，但原因竟是，女友向家人借錢還他，而條件就是「雙方分手」，可是，2人在分手前，女友不僅提出「分手砲」，甚至，想延續雙方的關係，要他當「砲友」，他也為此感到困擾不已；對此，網友則表示「她這行為代表她還滿在意你的啊！看你吧」、「怎麼感覺一點都沒有走不出來的感覺」。

一名男子在「Dcard」發文，他提到上個月底，因女友父母等家庭關係，和交往2年的女友分手了，沒想到，女友不僅提出「分手砲」，甚至，因為女友還放不開，想繼續模棱兩可的關係，便要他當「砲友」，讓他感到很困擾，男子也說，每當他和女友「討債時」，對方便要求愛愛，讓他感覺自己好像在賣一樣，並說「寧願自己被綠」，認為這樣的狀況被分手，感到很不甘願。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「她這行為代表她還滿在意你的啊！看你吧」、「怎麼感覺一點都沒有走不出來的感覺」、「給自己一個重新開始的機會吧」。

對此，男子也還原2人分手原因，他表示，因為女友欠了他一筆錢，但女友和媽媽借錢要還他的條件是「分手」，且他也提到，曾遇到女友媽媽，聽到對方的形容他猶如是恐怖情人，「像是拿刀逼女友還錢，或是沒還錢要肉償」，但他喊冤並認為女友有正常的工作且和他同年齡，但錢借了1年多，半毛錢都還不出，所以才時常唸著女友要還錢，可是，最後女友拿到錢，又滿足家人「分手」的條件後，他依舊沒拿回女友欠得任何錢。