不少面試官時常在最後階段，丟出非常規的問題，用以測試應徵者臨場應變能力。大陸一名面試官提問「一根針掉到大海裡，該怎麼找出來」，一位求職者巧妙將答案引導到「沉默成本」，說服在場幹部，事後這位求職者身分更是讓面試官們驚訝不已。

綜合陸媒報導，一家公司在應徵員工時，面試官提問「一根針掉到大海裡，需要用什麽辦法把它拿出來？」，應徵者則表示一般狀況下該用繩子綁上磁鐵吸出來，但針是掉到大海，繩子也不夠長，如果用桶子慢慢撈，海水太多根本撈不完。

應徵者比喻，若針是縫衣服的，那最終的結果是縫衣服，因此換種方式，想辦法縫好衣服就好，但若是經歷千辛萬苦研發出來的針，就必須從長計議，規畫該怎麼打撈。當面試官詢問「老闆下令就是要撈起來又該怎辦？」，應徵者直言「如果我只是一昧聽從老闆的話，不去自己思考，那我也沒有競爭力可言，你們也不必錄取我，隨便找個人就好，我會根據自己的專業能力來選擇是否遵從指示」，一連串回答讓面試官心服口服。

事後面試官才知道，這位求職者竟然就是自己公司的老闆，原來老闆為了看面試官是否有能力篩選出優秀員工，親自扮演應徵者來反測試自家員工，最終結果讓雙方都相當滿意。