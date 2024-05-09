香港│港交所每周股票期權 估今年底推出 03:182024/05/09 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 港交所8日公布，將就十檔香港上市股票推出每周期權合約，也就是在現行的月度合約以外，新增本周及下周合約，為投資者提供更多風險管理及交易策略的選擇。待監管機構批准及市場準備就緒後，有關產品擬於2024年年底推出。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信邦首季EPS 3.8元 寫歷史次高 香港｜港交所開發新平台 擴大衍生產品交易 520新政府即將就定位 鄭文燦盼港澳生留台發展 #合約 #港交所 #每周 #股票期權 #將就 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》抗議以色列商業合約 谷歌解雇28名員工 13:282024/04/18 財經 《熱門族群》記憶體模組群攻 Q2合約價漲幅上修 14:282024/05/07 財經 雲林科技實驗國中每周多6堂科技課 國一招生爆人潮 17:122024/04/17 生活 換取研究和培訓 《華爾街日報》揭露陸資如何流入美國大學 08:492024/04/16 兩岸 惠利傳合約到期不續約 斬斷與柳俊烈「同事情」 公司回應了 20:052024/05/08 娛樂 波蘭、羅馬尼亞找上門 韓國要拚世界第4大武器出口國 17:122024/04/23 國際 不爽就走人！ 谷歌傳已開除超過50名抗議以色列合約員工 16:502024/04/24 財經 河北│濱海投資與河北建投新能 訂立天然氣購銷合約 04:472024/05/07 財經 雲林重光國小轉型童軍實驗學校 吸引學區外新生就讀 16:072024/04/17 生活 傳NBC環球開價一年25億美元爭奪NBA轉播權 11:012024/04/30 財經 由盈轉虧 萬科Q1虧逾人民幣3億元 03:302024/04/30 財經 《航運股》長榮談今年合約 換約價格及總量這樣看 16:592024/04/18 財經 放北市府鴿子！台智光拒出席也不提資料 合約討論流會 20:142024/05/02 政治 根基在建工程合約逾500億 今年營運成長可期 20:332024/04/26 財經 跟騷天菜男又騙簽「永遠戀愛契約」！他1舉動「違約」遭求償百萬 08:242024/04/30 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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