港交所8日公布，將就十檔香港上市股票推出每周期權合約，也就是在現行的月度合約以外，新增本周及下周合約，為投資者提供更多風險管理及交易策略的選擇。待監管機構批准及市場準備就緒後，有關產品擬於2024年年底推出。