廣東│深圳超級充電站達362座 超車傳統加油站 03:182024/05/09 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深圳發改委公布數據顯示，截至4月30日，深圳已累計建成超級充電站362座，數量已超過傳統加油站數量，充電槍數量也已超過加油槍數量。數據顯示，截至2023年底，深圳全市新能源汽車保有量超97萬輛，新車電動化滲透率逾六成。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國｜特斯拉超級充電站團隊 裁員500人 廣東｜深圳超充站數量 超過加油站 翻轉刻板印象 台南推3梯次傳統市場小旅行 #超級充電站 #傳統 #數據顯示 #深圳 #加油站 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 扯！加油發票遲遲未存入載具 揭竟是員工「刷自己的」 18:472024/05/05 社會 印尼｜首季經濟成長率 超預期 04:472024/05/07 財經 深圳設立超充站362座 數量超過加油站 21:092024/05/04 財經 《半導體》聯發科天璣開發者大會 生成式AI貫穿全場 10:282024/05/07 財經 「金三銀四」業績慘淡 大陸百強房企4月銷售額跌45％ 12:572024/05/08 兩岸 加油員盜刷顧客750張發票 僅兌中1700元 18:182024/05/06 社會 澳洲｜3月零售銷售額月減0.4％ 03:262024/05/01 財經 原住民回復傳統姓名意願低 尖石鄉率先號召百人正名 15:112024/04/23 寶島 避險需求激增 陸Q1金條消費獲青睞同比增近3成 10:232024/04/27 兩岸 苗栗少年觀護所辦母親節懇親 少年製作傳統擂茶向家長奉茶 14:012024/05/03 寶島 超市櫛瓜苦得讓他超崩潰！內行人全讚「這裡買」：幾乎不踩雷 18:212024/04/24 生活 五一黃金周前夕 香港商家倒閉潮未歇 遠近因加疊「死氣沉沉」 20:092024/04/30 國際 人口持續下降衝擊 最新統計日本空屋數達900萬 14:162024/05/01 國際 北市為原住民族發聲！籲請行政院修法支持單列羅馬音為傳統姓名 15:262024/04/25 寶島 大陸買房不是夢？住房限購政策正逐步退出市場 10:432024/04/29 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。