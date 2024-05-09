深圳發改委公布數據顯示，截至4月30日，深圳已累計建成超級充電站362座，數量已超過傳統加油站數量，充電槍數量也已超過加油槍數量。數據顯示，截至2023年底，深圳全市新能源汽車保有量超97萬輛，新車電動化滲透率逾六成。