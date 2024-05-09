丁噹推出新專輯《日與夜，跟自己說晚安》，是一張能讓大家更理解自己，並與孤獨共處的作品，她接受時報周刊CTWANT專訪時透露，因為家裡重男輕女的觀念，養成了她不允許自己脆弱的性格，形容自己像個女戰士，「叛逆期的時候，17、18歲的我就像穿著很厚的盔甲去打仗，忘記原來我也是個女孩子。」

丁噹提到家中的女孩們不太被重視，幾位姑姑在小時候就被送走，而她也受到影響，「我爺爺從沒買過糖給我吃，父親也是會很沒耐心，講一些不好的話，但我覺得父親明明可以跟我好好溝通，所以那時候滿受傷的。」這樣的環境使她逼自己要變得獨立，小小年紀就到外地打拚的她不懂得釋放情緒，苦笑說：「我做藝人之後，覺得有情緒是我自己的事情，就積壓在身體裡面， 變得很容易把不好的情緒發洩在家人身上。」

受家中重男輕女影響，丁噹逼自己要變得獨立。（圖／侯世駿攝）

當時丁噹每次回家說話時語氣都不太好，與家人處於分裂的狀態，但疫情期間她接觸了身心靈的課程，發現內心有許多憤怒及負面的情緒，她開始學會抒發，不會逼自己一定要在外人面前展現開心的一面，連帶改善了她與家人的關係，「我開始跟家人和解，可以很坦然跟他們說，在哪個階段其實我恨過你們，很坦誠說我的感受，當然也開始會對他們說我愛你。」這樣的改變也讓丁噹更有同理心，更能接納別人的想法。

疫情期間丁噹接觸身心靈課程，才開始與自己及家人和解。（圖／侯世駿攝）

個性獨立的丁噹也很享受獨處時光，問及認為自己能達到「孤獨等級表」的哪個等級？她笑說：「應該是特級吧！我可以自己去看午夜場電影，很能自己陪伴自己。」雖然喜歡獨處，但現在的丁噹認為若有人陪在身邊也是不錯的事情，「一個人很好，但如果遇到能相互信任，能一起探索這世界的另一半，那麼兩個人也很好！」

雖然享受孤獨，但現在的丁噹認為有人陪也很好，自認戀愛時是個很浪漫的女友。（圖／侯世駿攝）

專輯中有首歌曲〈直男癌〉，好奇遇過另一半最「直男」的行為？丁噹表示當時是遠距離戀愛，「下班時我撒嬌說『今天有點累』，希望對方能安撫我，結果他說『那能怎麼辦呢』，讓我差點掛電話！」而在戀愛時，丁噹是個相當浪漫的女友，在某段戀情時，對方早上5點半要出門工作，當天沒有行程的她4點半就起床，陪著男友去工作，「我常告訴自己，我們在工作時像女王，但那只是我生命中的一個身分，回到生活裡頭，我是個非常平凡的女生。」

工作過於繁忙的丁噹曾經有過職業倦怠。（圖／侯世駿攝）

今年42歲的丁噹完全沒有年齡焦慮，「30歲進入40歲的年齡非常美，已經不在意別人怎麼評價你，我把每一天過好，跟別人沒有任何關係。」她認為目前最重要的課題，就是在工作與生活間取得平衡，坦言過去的工作太過忙碌，讓她覺得自己像個包裹，每天被寄來寄去，也曾經職業倦怠，讓她驚覺人生就像跑馬拉松，要懂得給自己配速，如果每天都全力衝刺，總有一天會氣力放盡。

丁噹認為藝人除了享受舞台，也要學會回歸平凡生活。（圖／侯世駿攝）

丁噹認為她在這幾年才終於找到平衡的方法，表示以前每天飛來飛去，讓她很沒有歸屬感，「以前會覺得我的家到底在哪裡，原來家就在我心裡，給自己安定感很重要。」她表示藝人要享受在舞台發光，也要學會脫掉包袱回到生活，笑說平時很愛逛傳統市場，每次跟阿公阿嬤們聊天，都覺得他們非常可愛，也讓自己獲取更多能量。

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