檢舉達人議題一直是社會熱議焦點，開放民眾檢舉交通違規本意為希望民眾協助警方共同維護道路交通安全，儘管現今檢舉違規已無獎金，卻仍有一批人不斷檢舉交通違規，因此被稱為「檢舉魔人」，臉書上更出現有社團手把手教民眾如何讓檢舉順利成為罰單。交通部目前已重新限縮民眾交通違規檢舉項目，針對1200元以下的輕微交通違規不記點、不開放檢舉，預計最快今年6月正式上路，但似乎仍澆不熄檢舉魔人的檢舉熱情。

臉書上出現一個手把手教民眾如何進行交通違規檢舉拍攝的社團，不少網友會在社團內分享交通亂象。（圖／翻攝自臉書社團「交通違規檢舉教學」）

根據北市交大統計資料顯示，北市去年整年度交通違規檢舉件數為265萬餘件，其中民眾檢舉舉發為92萬餘件，占比約35%；其中，受理民眾檢舉件數為137萬餘件，成案率約為67.2%；而在去年整年度中，單單一人一年之中檢舉件數高達1.5萬件，平均一天至少檢舉41件，數字相當驚人。

有民眾分享指出，自己曾在一個月內收到3張罰單，慘噴3600元，荷包損失慘重，主因是遇到檢舉人於上班尖峰時段一路在後面跟隨，回去後逐步放大當時錄下的行車紀錄器畫面，仔細檢閱是否有違規情形，再將相關動態畫面剪下，做為檢舉的重要佐證資料。

有民眾先因併排遭到檢舉，申訴過後卻從臨時併排改被認定為併排停留3分鐘以上，罰鍰直接多一倍。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

不過有民眾荷包損失慘重，也有民眾對台灣交通亂象深惡痛絕，希望能藉由檢舉提升台灣交通安全。臉書上更因此出現檢舉交通違規的教學，只要民眾將拍攝到的違規事態PO上該處，詢問應用何種法條檢舉，便會出現「專家」根據其違規態樣對照《道交管理條例》列出適當的法規做為檢舉的主要法源。

根據統計，北市去年民眾檢舉案件中，以違規臨時停車為最多，檢舉件數達36萬餘件，其次則為不依規定使用燈光，約4.5萬餘件。但若想要交通違規檢舉案件能順利成案，現行階段除要求檢舉人須實名制，所檢附之相關資料也必須以動態影片為主，並有明確違規之相關事證。

而警方受理民眾檢舉案件後，也會嚴格審視，以免危害到其他民眾權益，如有退件等狀況，也會附上退件理由，但也會遇上民眾不服，無法接受警方不開單之理由，除以各種管道對警方進行投訴外，也會在社團上進行交流，戲謔稱呼某分局某員警為「不舉王」，更對警方退件理由進行全方面檢討，研究所適用之相關法規與函釋內容，甚至更新拍攝設備，就是為讓所檢舉案件一次通過。

對此，精神科醫師沈政男2021年時曾在臉書上進行相關統計，發現台灣每年的檢舉案件連年攀升，但交通事故的發生比率也連年攀升，絲毫沒有下降趨勢，顯見檢舉對於台灣交通安全「根本無濟於事」。

他也直言檢舉魔人「是一種變態的正義感，你越設限，就代表你跟邪惡站在一起，當然會激起他們更變態的正義感」，而修法限縮可檢舉之項目，儘管會造成檢舉總件數減少，卻會讓可檢舉的項目件數暴增，迎來報復式檢舉，而特別的是「國外並沒有交通檢舉魔人，只有台灣」，成為另類的世界第一。

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