根據《中國軍號》報導，大陸第三艘航母福建號完成8天的首次海試，已返回江南造船廠碼頭。退役中將帥化民表示，電磁彈射難就難在電壓是不是能夠持續供應，大陸就有兩大強項，「大陸電磁彈射之父」馬偉明的直壓電流以及寧德電池可以儲存多餘的電。

針對福建號海試，帥化民8日在中天《頭條開講》節目中表示，戰術性測試最花時間的是彈射飛機5000次測試，因不可能一天連續彈射，比如彈射3000次就發現故障，那就要趕快修理。

帥化民認為，福建號搞不好下一個階段測試要2年，因為遼寧號就花了7個月，山東號則是1年多，福建號可能要2年，而美國福特號就做了5年。也就是說，新科技越多就越要測試。

帥化民也分析指出，電磁的好處是速度慢慢往上加，加到最高，就把飛機彈射出去；還可以調整電的容量，比如推幾噸重的飛機要用多少、推那麼重的預警機要用多少 、推輕一點的無人機要用多少。飛機不容易受損，駕駛員也不容易受傷，這就是電磁彈射的好處。

帥化民接著點出，難就難在電壓是不是能夠持續供應，剛好大陸有兩大強項，其中一個是馬偉明的直壓電流；另一個則是寧德電池可以儲存多餘的電，一旦打仗，臨時發電可能會不夠用。