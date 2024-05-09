美國職棒大聯盟道奇隊日籍巨星大谷翔平的前翻譯水原一平認罪，將面臨最高33年有期徒刑、5年假釋以及125萬美元罰款。

路透社報導，洛杉磯檢察官透露，水原一平被控從大谷翔平的銀行帳戶中竊取近1700萬美元，用來償還自己非法投注欠下的債務。

報導指出，洛杉磯聯邦地區法院提交了一份33頁的協商文件，其中水原同意承認銀行詐欺重罪和一項簽署虛假納稅申報表的罪名。水原一平預計在5月14日提審中認罪，將面臨最高33年監禁、5年假釋以及125萬美元（折合新台幣約4045萬）罰款。