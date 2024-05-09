自新冠疫情以來，越來越多人習慣出門自帶保溫瓶，就連好萊塢名流都不例外。好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的女兒舒莉克魯斯（Suri Cruise）就曾多次被拍到拿著新創品牌Owala環保保溫瓶現身，除了展現她的好品味，也凸顯出這個成立於2020年品牌當前的火熱程度。

在美國，擁有逾百年歷史的保溫瓶品牌Stanley雖然至今仍有不少粉絲，但是今年來有許多媒體都發現，新創品牌Owala在網路上聲量越來越高，大有與「老前輩」一較高下的態勢。在《今日美國》所做的評測中，2家品牌相較之下，Owala更成為了總體贏家。

阿湯哥的愛女舒莉也是Owala的愛用者。（圖／翻攝自X@22metgala）

Owala在網路平台的討論度不斷竄升，不但大批美國消費者在TikTok上大秀使用體驗，據《今日美國》報導，舒莉愛用的FreeSip系列在電商平台亞馬遜上累積的5星級評論已超過12000條。最新數據顯示，Owala整個品牌在Instagram上累積的粉絲已經超過36萬名。

Owala產品採用高品質不銹鋼、母嬰用品指定的Tritan環保材料，而在「除了超環保還要超方便」的堅持下，許多貼心設計都相當實用。像是FreeSip系列的雙飲口設計能避免飲料外溢，杯蓋本身自帶提把，不需要再搭配飲料提袋，而彈跳式按壓開關設計，讓使用者能單手輕鬆開蓋。時尚的外觀，加上多樣化的配色更是吸引不少女性消費者的目光。Owala保溫瓶目前已引進台灣。