今天東北季風持續影響，清晨各地涼冷，最低溫在新北市貢寮16.7度，冷空氣範圍比昨天更大，中部以北及東半部等11縣市低溫都在21度以下；明天（10日）東北季風減弱，各地多雲到晴，白天高溫回升到30度。周日（12日）母親節鋒面接近，下周一（13日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部有短暫陣雨或雷雨；下周二至下周六（14至18日）水氣偏多，北部及東半部整周天氣都不穩定。

氣象專家林得恩在臉書發文指出，東北季風昨天南下，今晨冷空氣範圍擴大，平地最低溫低於21度的地區包括中部以北、東半部以及連江縣共11縣市；其中基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣低溫在19度以下。

中央氣象署表示，今東半部及南部有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，尤其南部山區雨勢較明顯，有大雨發生機率；明天東北季風減弱，氣溫回升，明、後天各地多雲到晴，白天高溫30度，僅東半部有零星雨。

周日鋒面接近，下周一鋒面通過及東北季風增強，水氣明顯增加，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部也有零星降雨，各地早晚略轉涼；下周三（15日）東北季風減弱，氣溫回升，不過北部及東半部仍有局部短暫陣雨；下周四至下周六（16日至18日）水氣偏多，北部及東半部有局部陣雨。

至於下周會不會有今年首颱生成，氣象署表示，目前仍有不確定性，可觀察下周二、三有無明顯熱帶雲簇產生。