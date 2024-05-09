一名男子有噴香水習慣，他表示若出門忘記噴，一整天都會感到焦慮，不少網友懂他的感受，也有共鳴，紛紛留言說，如果出門忘記噴香水會渾身不自在，就像沒有穿衣服般赤裸，因此會準備隨身瓶放在包包，或是到百貨公司專櫃噴香水才安心。

原PO昨（8）日於《Threads》指出，出門後才發現忘記噴香水，就會開始產生各種焦慮，總覺得身上少了什麼，問他人是否也有一樣的感受？

貼文讓一票人有共鳴，網友皆表示，習慣每天出門噴香水後，若某天忘記，就渾身不對勁，宛如沒穿衣服般，感覺很赤裸、整天不自在，為避免這情況發生，會在隨身包包內放隨身瓶，以備不時之需，「所以我在每個包裡都放一瓶隨身的『保命』」、「沒噴香水我會有種不安全感。」

若沒有隨身瓶香水，也有網友會到百貨公司的專櫃，「到百貨公司的櫃，假裝試聞，趕快噴個幾下」、「我會去百貨公司救急一下，感謝幫過我的櫃哥及櫃姐。」