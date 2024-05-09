土耳其裔藝人吳鳳，2012年以《愛玩客》成為第一位榮獲金鐘獎的外國人。2015年與台灣老婆Rynne（陳錦玉）結婚，育有兩女。4年前夫妻倆一起在台創業，代理販售土耳其的商品，怎料近期卻發現有其他代理商打著「吳鳳推薦」的名義賣同款果汁，讓吳鳳直呼：「太過分了，我們四年的努力被偷走了，來台灣17年第一次遇到這麼壞的人」。

吳鳳近期在個人YouTube頻道上傳影片透露，自己與老婆辛苦創業，引進許多土耳其的商品，其中包含一款100%果汁，是原廠授權他們獨家在台銷售。但是去年底他們發現有一個台灣代理商從土耳其買了他們的獨家代理果汁，放到其他通路販售，甚至還打著吳鳳的名號，讓夫妻倆相當錯愕。

Rynne解釋，他們是白手起家，所以要進入到實體通路販售較困難，但台灣代理商卻有獲得這些通路的優勢；如今兩人已向律師諮詢過。律師表示，只要對方進口的是真貨，不論來源，基本上沒有違法，但打著吳鳳的名號這點確實已侵犯姓名權，而他們也透過律師發存證信函到超市。

此外，他們聯繫土耳其原廠，確認他們仍擁有台灣獨家代理權，但不知對方是從哪裡取得如此大量的貨源，令他們傷腦筋；最後，夫妻倆商量後，因沒有足夠時間、資本打官司，所以只能退讓，並且暫停販賣這款果汁，再另尋其他商品代替。而經由這次經驗，他們也上了一課，日後也會儘量去避免類似情形發生。