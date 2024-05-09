有時候眼見不一定為憑，重症加護病房（ICU）醫師陳志金表示，搭高鐵遇到一位年輕女乘客，用整個車廂都能聽到的音量大聲講電話，高鐵服務員上前告知降低音量，對方看起來超尷尬，但當女乘客放下手機的瞬間，讓醫師更尷尬，因為女乘客的耳朵上竟帶著助聽器，但他之前從未想過事實會是這樣。

陳志金昨在臉書上表示，某天搭高鐵，原本安靜的車廂，突然被一位看起來很年輕女乘客嚇到，女乘客用全車廂都能聽見的音量大聲講電話，似乎沒發現身旁的人都用異樣眼光看她，連睡著的阿伯都被吵醒，後來高鐵服務員發現狀況，主動上前請對方降低音量，女乘客尷尬地連連點頭，立刻改用打字的。

陳志金表示，車廂安靜下來後，他抬頭看了一眼女乘客，意外發現對方脹紅的耳朵上，竟然戴著助聽器，讓他突然百感交集，為自己產生的厭惡感而感到羞愧，也意識到很多時候大家常被眼前的事物帶起情緒，忽略了別人某些行為背後的無可奈何。

陳志金指出，這個社會需要多一點包容和體諒，也許下次生氣、指責他人之前，可以先想一想，並觀察看看，別人是不是有什麼難言之隱。