林女與陳男在2011年10月6日登記結婚，育有2名未成年子女，不料，卻發現陳男手機，有蕭女臉書發布的貼文及照片截圖，內容顯示陳男2021年11月起，與蕭女多次出遊，有多張臉貼臉、情侶裝、依偎的親密合照。雙方最後離婚收場，但陳男3個月後與蕭女結婚，才1個月就生下女兒，林女怒告陳男求償100萬元。

法院審理，林女主張，當她知道陳男與蕭女間逾越一般男女分際交往，雖然曾多次與陳男溝通，但陳男卻堅決要離婚，雙方因而在2022年6月6日離婚，2名未成年子女之親權由她行使負擔。

離婚後不久，在2022年9月21日陳男與蕭女結婚，並在2022年10月21日生下1女，可見陳男在婚姻關係存續期間，就已與蕭女發生性行為。陳男行徑已嚴重破壞夫妻間共同生活之圓滿、安全及幸福，造成家庭破碎且情節重大。

法官認，陳男經法院合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀爭執或否認林女之主張，依民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項規定，視同自認，堪信林女主張為真實。

法官審酌，陳男實際加害情形、所造成之影響、林女痛苦程度等，加上林女領有中度身心障礙證明，目前並無工作，日前依法宣判，林女請求陳男賠償精神慰撫金，以50萬元為適當。可上訴。