國民黨立委徐巧芯近期爭議不斷，不僅捲入大姑詐欺案，連身上行頭到家中已歇業的早餐店，都被放大檢視，此外，她因揭露我國與捷克簽訂援烏計畫，遭外交部提告洩密。對此，有評論認為，綠營狂打徐巧芯，背後有三大戰略目的。

徐巧芯遭綠營攻擊近一個月，包括過去家中早餐店營業有無開發票、身上行頭，如今再被質疑買下京華城旁屋齡50多年的老房子有無超貸，是否有內線消息。據《中評社》今（9）日評論指出，徐巧芯即便對於相關爭議都一一澄清，但久了仍會對於徐巧芯的形象帶來傷害。

對於綠營狂打徐巧芯，該評論認為背後有三大戰略目的，包括一、藉此打下最有戰力的徐巧芯，削弱藍營力量；二、殺雞儆猴，讓其他藍營民代畏懼；三、替將上任的賴政府在少數執政劣勢中爭取更多空間。

該評論進一步說到，徐巧芯進到立院後，確實展現其監督戰力，如今因大姑涉及詐騙案而遭牽連，讓綠營抓住機會開始對她展開攻擊，更要摧毀其人設，只要讓她的公信力降到最低，或讓社會大眾對她產生質疑，便可大幅度的減弱藍營戰力。