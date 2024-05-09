獨》新北海山分局6警涉不法 新北檢黑金專組搜索多單位 08:072024/05/09 中時 柯毓庭 、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北地檢署今（9）日凌晨行動，前往新北警局多單位搜索。（柯毓庭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北地檢署調查警方涉嫌不法案件，今天（9日）凌晨由黑金專組發動搜索，帶走海山警分局6名警察，據了解，還有其他單位也遭到搜索，目前由檢方偵辦釐清中。 正妹一覺醒來太吃驚 全身僅剩內褲還反穿！色男躺身邊爽爽睡 把1雙女兒當性玩偶！家族旅遊才獲救 無恥狼父犯403罪慘了 50萬賣掉監護權！重度視障無法謀生 法官打臉這款老父免養 #新北 #警察 #地檢 #違法 #檢察官 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 勾結賭場！海山分局6警通風報信 新北檢大動作搜索原因曝光 08:362024/05/09 社會 新北巿3區拉警報 被列腸病毒高風險區 12:162024/05/08 生活 挺花蓮度震災難關 新北辦展、電商助農產銷售 14:372024/05/08 生活 新北市幼兒園外突大喊「趴下」 原來是彰化警察北上抓人 16:282024/05/08 社會 新北紀錄片獎再攜手長榮航空 16:572024/05/08 財經 影》26歲男闖教堂開槍 牧師倖存說1句話 結局反轉超暖 11:212024/05/08 國際 新北修法找財源發里長年終慰問金 卓冠廷：抹煞里長的辛勞 19:152024/05/08 政治 新北國小校外教學113人上吐下瀉 中市勒令業者暫停供餐 22:382024/05/08 生活 全新一季新北天際影展起飛 長榮航空機上開播 15:072024/05/08 財經 「風格閱覽室」母親節開跑 邀媽咪當時尚文青 19:072024/05/08 寶島 昔為模範警察今被判刑！高雄偵查佐涉洩密 法官認非「貪汙」 11:362024/05/08 社會 基隆派出所驚傳槍響！ 流彈毀地板、電視 警局揭離譜真相 21:542024/05/08 社會 新北紀錄片獎攜手長榮航空 簡嫚書任活動大使見證3萬英呎高空 16:032024/05/08 生活 新店山區是新北的「天母」 最殘酷岔路曝窮富差距 05:002024/05/09 財經 畢業即就業！校園就博會真理大學登場 媒合率近5成 17:012024/05/08 生活 關渡大橋死亡車禍！騎士遭「正面撞擊輾過」 搶救6天仍不治 15:382024/05/08 社會 大陸5公民在泰遭綁架勒贖 多名泰警涉案 12:532024/05/08 兩岸 醒吾高中全國足球聯賽雙料后冠 侯友宜各頒發88萬元獎金 12:132024/05/08 體育 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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