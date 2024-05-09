去年總統及立委選舉期間，台灣高檢署為防範境外資金非法來台介入選舉，指示全國檢察機關與刑事局、調查局掃蕩兩岸地下通匯案件。其中，刑事局查出，台北市某間老牌服裝行因從事兩岸地下匯兌，2年匯兌金額超過6億8000萬元，但該服裝行僅賺取68萬元佣金，台北地檢署依違反《銀行法》起訴該服裝行林姓負責人與妻子、弟弟、員工共9人，並向法院聲請宣告沒收不法所得68萬元。

警方調查，林姓男子經營服裝行多年，見大陸地區外匯管制，往來台灣及大陸經商的商人有新台幣、人民幣匯兌需求，遂以服裝行為據點，由林男招攬並使用大陸行動電話門號、通訊軟體「微信」、「SKYPE」聯絡有匯兌需求的客戶，並商議金額、匯率等匯兌條件。

林男指示員工等人自大陸地區金融帳戶，將等值的人民幣匯至客戶指定帳戶，從事兩岸非法匯兌業務，藉此賺取每筆匯款千分之一的佣金，刑事局及台北市刑大懷疑林男等人從事兩岸地下通匯恐長達10年，依《銀行法》將林男等9人移送北檢偵辦。

不過，林男等人否認從事地下通匯長達10年，檢察官認定，林男等人自2021年1月起至2023年10月24日被警方查獲為止，共計經手不法匯兌金額共計6億8000萬元，估算林男等人獲利約68萬元。