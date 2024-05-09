美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9日說，大陸如果攻打台灣，並且掌控台積電，將對美國經濟造成「絕對毀滅性」衝擊。

路透報導，雷蒙多在美國眾議院聽證會上被問及，若大陸攻台對美國的影響時表示，「這絕對是毀滅性的」，因為目前美國92%的尖端芯片（leading edge chips）都是從台積電購買的。

雷蒙多上個月宣布，商務部將補貼台積電美國子公司66億美元（約台幣2134億），並在2030年之前增建第三座亞利桑那州晶圓廠。

台積電是全球最大的代工晶片製造商，也是蘋果和輝達最主要的供應商。一份2023年美國政府文件指出，台灣製造業的供應鏈若中斷，可能會導致美國晶片價格上漲59%，而美國國內下游生產商將不得不為此付出代價。

而《CBS》則報導，雷蒙多4月受訪時就表示：「我們（美國在內的民主陣營）擁有世上最先進的半導體」，在創新上超越中國大陸，他同時表示，民主陣營包括台灣。