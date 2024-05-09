傳奇4月合併營收為1.31億元，營業損失及稅前虧損約0.04億元，每股稅前虧損為0.06元。主要因《晴空物語》日版上市時期行銷推廣費用相對支出較多，預計次月起可開始回收。累計前4月合併營收為5.78億元，稅前淨利1.54億元，每股稅前盈餘2.32元。

在自主研發領域，《星界神話》端遊全球版於1月10日正式上市，提供繁體中文、簡體中文、英文及日文四種語系，並開啟三台不同時區伺服器，聊天頻道也支援多語言翻譯功能，實現全球共玩無障礙。上線後玩家反映熱烈，成功取得良好成績維持穩定營運狀態。

在授權方面，傳奇攜手亦樹遊戲合作，授權推出《卡利茲傳說》的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，去年陸續發行台港澳版與日本版，另一方面經典端遊《晴空物語》於去年於香港重啟，目前皆穩定營運中。手機遊戲《晴空物語》4月16日推出日本版，5月起將可認列完整月份營收。