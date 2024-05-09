製造業採購經理指數(PMI)是衡量經濟活動的重要指標，特別是製造業的健康狀況；當PMI高於50，意味著製造業正在擴張，通常被視為經濟正向發展的信號。除去2023年9月，大陸的PMI自2023年4月開始持續低於50，直到今年3月才重新突破50的關卡；日前大陸公布的4月製造業採購經理指數為50.4，雖然較3月略微下滑0.4個百分點，但卻也顯示整體經濟有轉好的跡象。

氣立主要產品為製造設備中的氣動元件與電控元件，可應用於消費性電子、雲端伺服器、農機、半導體、太陽能板、電動車等各領域產品生產製造設備上，應用範圍相當廣泛。氣立的競爭優勢在於能夠提供少量多樣的產品選擇，展現高度的機動性，並藉由不斷推陳出新、優化產品設計及製程改善來降低成本，進而提供客戶性價比更高的選擇。

在當前市場景氣尚未明顯復甦的環境中，客戶對於庫存仍抱持謹慎態度，以短期急單方式為主，且對採購價格的敏感度更高。氣立表示，因應市場需求的變化，公司積極調整業務模式，一方面透過設計優化來降低產品生產成本，藉以滿足客戶端對價格的要求，提高市場競爭力外；另一方面也加強在電動缸、流量計及大流量真空發生器等新品的推展，期望擴增傳統消費性電子產業以外客群，並持續透過參展積極拓展歐美及東南亞市場，以穩定推升營運表現。