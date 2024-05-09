機能事業部DAP塑料應用於網通與車載電子零件材料，預計第2季台灣產線會達到滿載以利出貨需求。DAP也已取得UL認證耐電壓CTI 600V以及連續使用溫度RTI 155度C以上，可應用於電動車EV的變壓器bobbin薄型化的唯一符合材料。

同時也積極推廣EV驅動電機轉子的應用封裝材料，來搶進車用電子零組件市場，期望一同助長公司在車載方面的營收。