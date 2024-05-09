機能事業部DAP塑料應用於網通與車載電子零件材料，預計第2季台灣產線會達到滿載以利出貨需求。DAP也已取得UL認證耐電壓CTI 600V以及連續使用溫度RTI 155度C以上，可應用於電動車EV的變壓器bobbin薄型化的唯一符合材料。
同時也積極推廣EV驅動電機轉子的應用封裝材料，來搶進車用電子零組件市場，期望一同助長公司在車載方面的營收。
華宏(8240)4月合併營收6.36億元，月增10％，年增2.26％；累計前4月營收22.90億元，年增2.38％。公司表示，面板產業在第2季供需有逐漸恢復健康，尤其隨著車市銷售活絡，各家廠牌新款車種推陳出新，華宏專攻於車用方面的光學膜如防爆膜、複合膜、貼合膠等均被採用或認證中，也帶動4月銷售成績。華宏目前已有四個廠取得IATF16949的車載生產品質管理系統的認證。
機能事業部DAP塑料應用於網通與車載電子零件材料，預計第2季台灣產線會達到滿載以利出貨需求。DAP也已取得UL認證耐電壓CTI 600V以及連續使用溫度RTI 155度C以上，可應用於電動車EV的變壓器bobbin薄型化的唯一符合材料。
同時也積極推廣EV驅動電機轉子的應用封裝材料，來搶進車用電子零組件市場，期望一同助長公司在車載方面的營收。
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