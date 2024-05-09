懸缺1年多的高雄市副市長一職，確定由被視為蘇系人馬的數位部次長李懷仁接下。曾在立法院痛罵李懷仁、又被虧是「扶龍王」的民進黨立委王世堅大酸，「我再評論下去，搞不好他要選市長了」。但王世堅也說，希望他確實有其它長才、是自己看走眼。

高雄市長陳其邁7日證實，高雄市副市長由數位部次長李懷仁接任，預計5月底上任。但李懷仁過去曾被媒體報導他利用網路帶風向、霸凌記者，在擔任數位部次長備詢時被抓包疑似打瞌睡，國民黨前立委李貴敏、民進黨立委王世堅都曾在質詢時當場責罵，引發討論。

對於李懷仁將出任高市副市長，王世堅昨（8）日受訪酸說，不敢再評論李懷仁，「我再評論下去，搞不好他要選市長了」，以後會儘量閉口，就在立委監督的部分指責李的問題。

王世堅也回顧當時痛罵李懷仁的場面，當時是立法院的聯席會議要討論國內詐騙猖獗的問題，所以找六大部會來討論，所有官員都正襟危坐，慎重答覆，「只有他（李懷仁）一個人，嬉皮笑臉不當一回事，我是這樣才罵他」，那種應對立法院的態度就不行了，詐騙問題上數發部跟警察局一樣是第一線，「我那樣講他還算客氣了」。

但王世堅也說，「李懷仁將擔任高市副市長，對整個高雄來說，希望是自己看走眼」，希望李懷仁真的有其他長才，能為高雄市做更多的事，那打瞌睡、嘻皮笑臉就可以原諒他。

高雄市長陳其邁7日證實李懷仁的副市長人事案時強調，兩人有多年共事默契，且李在數位部任內負責政府數位治理，對高雄推動智慧城市會有很大幫助。他時任行政院副院長，李懷仁是副院長辦公室主任，對於口罩國家隊、口罩實名制、科技防疫等重大政策，都扮演吃重且關鍵角色。