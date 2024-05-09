4月營收方面，叡揚單月營收1.32億元，年減4.37％；累計前4月營收5.07億元，年增2.88％。倍力單月營收為2.55億元，年增161.59％，創歷史同期新高，前4月營收9.47億元，年增41.77％。

叡揚持續致力於AI研發及碳盤查推廣，旗下對話機器人C.ai順利導入緯穎人資應用，舉凡請假、申請加班、打卡補登乃至福利金申請，因為都可透過LINE執行，有效避免遺漏或延宕；再者包括活動報到、電子商品券派發等等，緯穎也巧妙運用Power Apps發送API至C.ai平台、再由C.ai立即推播，營造職場便利性。

另外企業進行碳盤查時，常面臨資料蒐集不易、計算繁瑣、流程不夠透明等挑戰。叡揚「Vital NetZero零碳雲」，協助企業將碳盤查與節能減碳管理流程化繁為簡，輕鬆完成數據的集中收集、計算與長期管理，目前也跟顧問業合作共同導入，並把顧問能量擴大到大專院校，培訓大專院校「溫室氣體盤查」資源，提供理論實務並重的完整培訓，同時支援ISO 14064 溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理、ISO 14067產品碳足跡，大幅降低人工作業負擔。

倍力表示，公司近年來積極招募人才以拓展自有產品研發與銷售，及積極舉辦行銷活動增加產品曝光，故近期營業費用稍微提升。而自有產品毛利相對代理產品高，且法遵上不論是上市櫃公司因應提前公告財務自結數所需要的「財務報告書解決方案」或是符合全球規範與企業淨零碳排需求的「碳管家CarbonKeeper」皆屬市場剛性需求，可穩定堆疊營收，因此隨著產品用戶持續增加，毛利與獲利表現皆值得期待。

倍力董事長許金隆表示，碳管家通過SGS確效，符合ISO 14064-1:2018標準，除了原有的組織碳盤查功能外，5月並發表「產品碳足跡」功能，該產品適用於各種不同的產業，不論是商品或服務類型，皆可為企業提供ISO 14067高效率碳管理的全方位解決方案。