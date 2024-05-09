新北市政府新聞局昨日與長榮航空舉辦「2024新北天際影展記者會」，新北市長侯友宜及長榮航空總經理孫嘉明與活動大使簡嫚書參與，孫嘉明對今年航空貨運做以上的表示。

他也指出，今年貨運許多客戶都來要求簽整年合約，位置真的很難取得，貨主要加價搶艙位，預料接下來AI伺服器出貨量還會更高。長榮航已經在4月8日交一架新貨機，接著就是2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程計畫。

客運部分，第2、3季機票訂位狀況都不錯，看起來都還是成長，但由於5月中旬以後，北美和歐洲的航線都恢復到和現在相同水準，成長幅度不會那麼高。

邁入第3年的全新1季「新北天際影展」正式起飛，為新北市紀錄片獎系列活動揭開序幕。孫嘉明表示，透過長榮航空綿密的飛航網路，讓全世界的旅客都能在飛機上欣賞到「新北市紀錄片獎」的得獎作品，也很高興能將台灣藝術創作推上國際舞台，一同為台灣本土藝術創作盡一份心力，期望未來大家有機會搭乘長榮航空時，也可一起支持台灣藝術創作者的傑出作品。

「2024新北天際影展」延續2個月1檔期的上架形式，12部精選紀錄片，展現多樣的主題、感受不同的生命歷程，包含：5月推出徐靖倫導演《誰先說再見》、張弘榤導演《鯨之聲》、游喬婷導演《永順永和》；7月將推出陸孝文導演《孩子們》、張素蓉導演《還能有獵人嗎？》、邱繼亮導演、黎靜如導演《25公斤》；9月上架施佑倫導演、林皓申導演《不排除判決書》、吳柏泓導演《救命人》、陳蔚慈導演《島上的大象》；11月登場的則是林煥文導演《夢想全壘打》、周少強導演《只是想結婚》及李亦軒導演《共生流浪》，邀請全球飛行旅客走進紀錄片的世界。