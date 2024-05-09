蘋果昨（7日）推出全新iPad Pro、iPad Air，以及周邊產品Apple Pencil Pro和巧控鍵盤，台灣的蘋果官網即將開放訂購，但購買蘋果產品時，盒內都會附蘋果Logo貼紙贈品，傳這次將取消，不再附贈。

根據外媒《9to5mac》報導，在Apple Store內部的備忘錄發現，最新推出的iPad Pro、iPad Air盒中將不會再附贈經典的「蘋果咬一口」的Logo貼紙。對此，蘋果公司解釋，不提供貼紙是為了履行環保願景，確保包裝不含塑膠製品。

最新推出的iPad Pro、iPad Air盒中傳將不再附贈貼紙。（示意圖：shutterstock／達志）

報導表示，若果粉很想要Logo貼紙，只能從Apple直營店購買產品，並向店員索取，但各地規定不同，不確定台灣的Apple直營店會不會給貼紙。

送Logo貼紙已經是歐美的Apple門市的一種獨家小福利，也達到宣傳目的。而台灣的論壇《Dcard》過去也有討論過蘋果Logo貼紙的用途，有人貼在其他品牌筆電上，就好像變成MacBook，還有人貼在電鍋、行動電源、烤箱、行李箱上，質感馬上提升。