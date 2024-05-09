台南地檢署指揮偵辦台糖養豬場非法回填堆置廢棄物案件，帶回被告11人及證人6人，檢方複訊後聲押4名台糖養豬場人員及2名廠商，台南地院昨天（8日）深夜裁定羈押禁見。

台南地院指出，李姓被告等6人，涉貪汙治罪條例中非務員與公務員於主管事務圖利罪、廢棄物清理法未經許可提供土地堆置廢棄物罪、非法清理廢棄物，以及填製不實會計憑證等罪嫌疑重大。

台南地院表示，6人所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑罪，其畏罪逃亡規避追訴、審判程序可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，另有相關證人或共犯待傳喚，有相當理由及事實足認被告有理由偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，認應予羈押，並禁止接見、通信。

台南地檢署7日指揮專案小組持搜索票前往嘉義義竹、彰化二林2處養豬場搜索，開挖現場發現場區內被回填廢汙泥、營建廢棄物及棄置斃死豬，全案聲押6人，台南地院裁定羈押禁見。