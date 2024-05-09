雷蒙多在回答聯邦眾議員對於中國犯台可能造成的影響時表：「這絕對是毀滅性的」，但她拒絕就這種情況可能如何發生或是否會發生發表評論，僅強調目前美國92%的尖端晶片都是從台灣向台積電採購的。

根據2023年美國政府的一份調查報告，台灣半導體製造若發生重大中斷事件，可能導致美國邏輯晶片價格飆漲高達59%。