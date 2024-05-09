受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，且持續拓點，截至第一季達4240店，加上來自於支援本業的福比麵包、晉欣食品、全台物流，水平展開並已正式登錄興櫃的餐飲事業—全家國際餐飲等轉投資營收獲利雙成長，創下同期新高，旗下四品牌總店數為68家，全家便利商店第1季合併營收248.8億元，年增7.57%，稅後淨利為2.85億元，年增40.45%；歸屬母公司淨利為2.6億元，年增32.1%，為歷年同期新高，每股盈餘1.17元。

全家便利商店表示，便利商店本業成長穩健，主要歸因於差異化鮮食策略持續奏效。第一季業績年增15%，佔整體營收已突破35%。其中，泛鮮食的自助熟食區，成長力道最為強勁，業績年增超過3成；「全家」三年前發動新型態熟食區策略以來，以中西炸烤物多元化商組，成功創造商圈個店差異特色，目前已突破千店；去年底再推出南洋酸辣燙「馬尚煮」，開拓東南亞口味新市場，為熟食區多元化再下一城，挹注新的成長動能。

「全家」持續深耕會員經濟，人數率先突破1750萬人，並持續提升「Fa點」便民價值，週三會員日的常態行銷操作已養成定著，3月底年度點數到期前加碼推出百家品牌跨界兌點活動，並可於全台店舖及全盈+PAY逾14萬指定特店折抵消費，更助攻點數經濟活絡，月均?點人次成長一成，會員營收佔比穩定維持5成。

展望第2季，全家表示，將進入便利商店傳統營運高峰，夏季型商品如Let’s cafe、私品茶、Fami!ce霜淇淋、冰品飲品皆陸續推出話題新品，會員app將針對分眾化需求推出新功能，並掌握清明連假、母親節、端午節節慶商機，點燃業績動能。