台中市警局第一分局本周日（5日）清晨6時許，接獲熱心民眾報案，在中區台灣大道一段，有一位老翁因為迷路需要協助，員警李智婷與林穎信立即趕赴現場，順利協助老翁返家。

據了解，老翁拄著拐杖不斷地在臺灣大道巷子裡徘徊，員警林穎信細心詢問他的姓名和住家位置，但老翁僅反覆提到「澄清醫院」，顯然是迷失了方向。

員警們判斷老翁可能是在就醫途中迷路，建議將老翁送回醫院，但到醫院櫃檯詢問後，卻無相符的走失病患。就在這時，一名急切尋找父親的蔡男出現，告知父親走失的情況。

蔡男表示，他的父親平時習慣早晨出門散步，但當天早上出門後就一直未歸，讓他非常擔心。儘管只是走出家門約200公尺的距離，父親卻時常忘記回家的路。

蔡男說，當天他也在附近尋找良久，但都沒有找到父親的蹤影，幸好看到醫院前停著的警車才趕緊報案。恰好蔡男找尋的父親，正是員警載到醫院的老翁，成功協助老翁返家。蔡男對民眾及員警的熱心協助，深表感謝。

第一警分局呼籲，家中如有年邁或失智長者，務必多加留意看顧，特別是在他們外出時應有親友陪伴，以避免發生類似走失情況。可在長者身上留下聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，或申請社會局提供的愛心手環或智慧定位設備等服務，以保障其安全。