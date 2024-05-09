不少民眾會趁炎夏來臨前把家中老舊冷氣換掉，家電老闆娘拍影片分析變頻冷氣的一線品牌，包括三菱重工、日立、國際牌、大金以及富士通各自的優點，這些品牌都主打安靜、速冷且省電；若在乎殺菌功能，可以選擇三菱重工、國際牌及富士通；希望維修率低一點可選三菱重工或富士通。

一名家電老闆娘在Tik Tok上傳影片分析5大變頻冷氣品牌各自的優點，她說一線品牌包括三菱重工、日立、國際牌、大金、富士通，這些特色都是安靜、速冷速暖、知名度高，因為都是一級效能變頻，所以也非常省電。

老闆娘提到，如果民眾有過敏，比較在意殺菌功能，可以選擇三菱重工、國際牌或富士通，但一定要記得定期保養，否則也沒用；如果對日本原裝比較有信心，可選日立旗艦系列或富士通；在乎研發技術品質，希望維修率低可選三菱重工或富士通。

老闆娘表示，如果在乎售後服務，大金、三菱重工、富士通都有5至7天內到府檢修；至於各品牌保固時間，她說三菱重工壓縮機保固15年，是業界最久，富士通全機保固10年也是業界最長，其他都是全機7年、主機板7年以及壓縮機10年保固。

影片曝光引發討論，有網友表示，20年前買了兩台富士通冷氣，到現在還在用，「真心覺得不錯」；各品牌都有擁護者，也有網友認為「買家電不知道選什麼牌子時，買國際牌就對了，真的很好用。」還有其他人也留言「這資訊好實用」、「希望能拍二線品牌冷氣的大車拚」。