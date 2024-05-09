小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國財經雜誌《全球金融》（Global Finance）公布「2024年全球最富裕國家」排行榜顯示，盧森堡擊敗各國、榮登最富國寶座。值得注意的是，台灣以人均國內生產毛額（GDP）7萬6,858美元名列第14名，排名勝過中國大陸、韓國與日本。

【1】全球富國榜 台灣高居第14

盧森堡以人均GDP14萬3,743美元奪下「最富裕國家」稱號。第二至第十名依序是：澳門、愛爾蘭、新加坡、卡達、阿拉伯聯合大公國、瑞士、聖馬利諾（San Marino）、美國與挪威。

【2】AI PC擋不住 大摩叫好台積電、聯發科

摩根士丹利證券指出，ARM架構的CPU供應商高通、輝達、聯發科推出整合度與功耗效率更高的晶片，Windows AI PC趨勢將使全球PC半導體供應鏈重新洗牌，台廠以半導體權值雙雄台積電、聯發科最受惠，推測合理股價進一步調高至928元與1,388元。

【3】新iPad Pro驚喜 台鏈好盼頭

蘋果發表新款iPad產品，發表兩款iPad Pro，皆內建最新M4晶片且比上一代更輕薄，摩根士丹利證券看好，iPad產品今年出貨可望年增5％，台系蘋果供應鏈將會受惠，其中，瑞儀、GIS-KY營收超過一半與iPad產品相關，為各供應鏈廠商之最。

【4】金控前四月大賺 第五家破百億

元大金控8日公告4月自結獲利，單月稅後淨利30.53億元，是目前十家已公告獲利金控中的單月第二名，累計前四月稅後純益達122.88億元，是第五家累計獲利破百億的金控，每股稅後純益（EPS）達0.97元

【5】日圓狂貶 日銀總裁不忍了曝下一步

日圓兌美元匯價8日下跌0.5％，報155.45日圓兌1美元。今年迄今日圓累計重貶逾10％，為十國集團（G10）中表現最疲弱的貨幣。

面對日圓跌跌不休，日本銀行（央行）總裁植田和男8日表示，若是日圓走勢嚴重影響通膨，日銀可能祭出貨幣政策因應，進一步示警日圓近期重貶對經濟的衝擊。