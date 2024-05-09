有些人吃完早餐就昏昏欲睡，沒多久就餓了，有些人卻能撐到中午，中醫王大元表示，這與升糖指數（GI值）有關，吃高GI 食物會讓血糖劇烈變化，很快就覺得飢餓，建議選擇低GI食物來穩定血糖，例如雜糧麵包比白吐司好，也可多吃富含色胺酸的食物，例如雞胸肉、牛奶、雞蛋、燕麥、芝麻、堅果、鮭魚、香蕉等，一早就有好心情。

王大元在臉書粉專PO文指出，每天的能量泉源都離不開腸胃的吸收消化，食物選擇就變得非常重要，早上7至9點是胃經循行最旺盛的時間，如果可以在此時好好地吃東西，勢必能事半功倍。

王大元指，為什麼有些人吃完早餐馬上就餓了，有人卻可以撐到中午，這其實與升糖指數（GI值）有關，一般來說，高GI 食物會讓血糖劇烈變化，短時間內就容易感覺飢餓，加上胰島素大量分泌而儲存脂肪，讓你的脂肪愈來愈多；低GI食物剛好相反，會讓血糖升降速度延緩，維持血糖濃度而有飽足感。

要如何選擇低GI食物來穩定血糖，讓腦部不受到劇烈的血糖波動而穩定運作呢？王大元指，像是選擇高纖維的食物，例如雜糧麵包比白吐司好、加工程度低的食材，例如糙米飯比蘿蔔糕好，或是直鏈澱粉例如如白飯比糯米飯好等。

國健署在官網指出，升糖指數是指食物吃下肚2小時後，使血糖上升快慢的數值指標，高GI食物有白飯、白吐司、西瓜、蕃薯等；低GI食物有蘋果、全脂牛奶、蔬菜等。

王大元指，除多吃低GI的食物外，吃點能讓心情好起來的食物也很重要，早餐可多補充富含色胺酸的食物，色胺酸是血清素的前驅物，可調節控制情緒波動的額葉與邊緣系統，緩解情緒，像是雞胸肉、牛奶、雞蛋、燕麥、芝麻、堅果、鮭魚、和香蕉等，都富含色胺酸，有助自己在忙碌的一天，擁有好心情。