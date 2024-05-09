戴資穎力拚生涯首面奧運金牌，為傳奇生涯寫下完美句點，然而身體上的傷勢卻是爭金的不利因素。同樣飽受傷勢困擾的還有南韓世界球后安洗瑩，安洗瑩8日晚間罕見透過社群平台吐露自己的傷況，不僅髕腱撕裂，上周優霸盃還因為壓力出現腸炎，身體狀況微恙。

安洗瑩在去年杭州亞運出現膝傷，原本評估2至6周就會痊癒，但安洗瑩的疼痛一直持續，12月年終賽後轉至其他醫院檢查，才得知其實是髕腱撕裂的嚴重狀況。

安洗瑩表示，「它不能在短時間內痊癒，所以我必須堅持到奧運，並在訓練及比賽過程中適應疼痛，我現在不會去想比賽成績，而是專注準備奧運，適應疼痛。」

此外，安洗瑩也說明優霸盃身體不適的狀況，主要是壓力造成腸炎，並不是受到膝傷影響，安洗瑩吐歉意，「做為一個球員，自我管理很重要，但我沒能做好，對此很抱歉。」

安洗瑩向球迷喊話，會在接下來的時間盡全力準備奧運，讓自己不要留下遺憾，「目前接受很好的治療和努力訓練，希望各位球迷能夠鼓勵、支持我，我會努力回報各位，謝謝。」

安洗瑩為世界球后，世界排名後面依序是陳雨菲、馬琳、山口茜、戴資穎及何冰嬌等名將。