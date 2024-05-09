新北警界又爆發重大違紀事件。新北地檢署昨（8）日指揮調查局，深夜突襲江翠派出所及文聖所，據了解，檢調掌握江翠派出所5名員警、文聖所1 名員警涉及洩漏臨檢時間給賭場，讓賭場躲避臨檢。檢調搜索辦公室後，帶回大批資料，現場帶回6名員警回地檢署問訊，目前案情仍在偵辦中。

新北市警察局表示，本案事先已掌握狀況報請新北地檢署指揮偵辦，將依取得相關事證，秉持勿枉勿縱之立場積極偵辦。