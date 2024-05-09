很多人想靠投資增加被動收入。一名網友分享，現在似乎很多大學生靠投資就存款上百萬，讓他很不理解，這些人的資金哪來的，到底是他那個年代的爸媽太窮，還是現在打工的薪水超高，不少網友搖頭直呼，世界本來就不公平，有些人家境富裕，拿家裡的錢投資，就順利賺了人生一桶金，但原PO看到的是少數成功的人，畢竟失敗了才不會PO上網。

一名網友在Dcard上發文分享，當年念大學，每個月打工薪水大概1萬出頭，拿來繳房租、買日用品和食物，其實就花光光了，到了月底只能靠學生餐廳的便宜飯菜撐過去，而同學們約聚餐也都會特別找那種只要200到300元之間的便宜餐廳。

原PO表示，最近在網路上看到一堆大學生靠著存股就賺了幾10萬，甚至是上百萬，讓他這個八年級生非常驚訝，到底是他們這代的父母比較貧窮，還是現在打工族的薪水已經達到4到5萬了，這些年輕人是怎麼存錢投資的？

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，那些會把自己經歷PO上網的人，大多都是幸運成功的人，但這其實是少數，平凡又普通的大學生還是佔多數，原PO的這個觀察多少有點「倖存者偏差」，畢竟人生失敗、窮到吃土的人，應該不會想上網分享。

另有網友說，現在時代不一樣，大家孩子生得少，給孩子的資源相對就多，「現在很多家裡有錢的人，我21歲，國小的時候，一堆同學每年出國玩好幾次，而且都是去歐美這種比較貴的國家」、「朋友沒打工過，但卻存款百萬，拿家裡錢玩股票，反正世界本來就不公平，真的看看就好」。