網紅陳沂和女星李妍瑾傳出日前在節目錄影現場互嗆，火爆場面連主持人沈玉琳和佩甄都不知所措。而昨(8日)深夜，陳沂再開直播，除了還原始末，對於被李妍瑾嘲諷沒代表作，她更直接開酸：「坐計程車和司機起口角，最後和司機互毆，武器是馬ㄒ一ㄝ(靴)，這就是李妍憬的代表作」。

陳沂指出對李妍瑾的第一印象，是漂亮且身材好的女生，但「就是那種沒有讀書的美」。接著還原錄影過程，她表示梳化時，聽到相當聒噪的菸酒嗓，一看還認不出就是李妍瑾本人，主要是身材明顯發福，「是兩倍的李妍瑾，李妍瑾買一送一啊」。而RE稿時，製作單位表示彼此可以吐槽，但不是像「潑婦罵街」般開嗆；她反問網友：「我相信妳們都比李妍憬有唸書，知道『吐槽』二字的定義是什麼，吐槽不等於惡言相向」。

陳沂表示錄影時，聊到有關吳宗憲，才剛提到「有八成的人都討厭他吧」，李妍瑾立刻對她破口大罵：「懂不懂得敬老尊賢」，讓她一度以為是整人節目；之後李妍瑾繼續咆哮：「陳沂，你在演藝圈有什麼代表作」，接著要求跟吳宗憲合作很愉快的人舉手，現場卻鴉雀無聲。雖然陳沂用唇語跟李妍瑾暗示「太過了」，沒想到李妍瑾氣憤反駁，強調都是在做效果。對此，陳沂開酸：「製作單位給那麼點錢，你就可以完全配合演出，想不到你這麼廉價」。

對於被李妍瑾嘲諷沒代表作，陳沂開酸：「李妍瑾的代表作是什麼？曾經坐計程車和司機起口角，最後和司機互毆，武器是馬ㄒ一ㄝ(靴)，這就是李妍憬在演藝圈的代表作」。而在錄完影，李妍瑾當面跟她道歉：「我是怕妳往心裡去」，陳沂則反嗆：「我從不往心裡去，我只會往法院去，你去看雞排妹」，接著無奈表示：「我真委屈，被老通告藝人欺負」。

陳沂、李妍瑾錄影爆激烈衝突(圖／中時資料照)

陳沂砲火還沒完，喊話「李妍憬我告訴你，現在反正你也過氣了，要是哪天要做一個節目，叫做『叫不到車的姐姐』，你、Makiyo、ㄚ子、湘瑩，你們可以組隊去參加」。不過最後又說，不會討厭李妍瑾，因為相信對方是誠心誠意道歉，但不忘開酸：「她的智商本來就在那邊，所以我也不苛求她，我討厭的是又笨又壞的人，我不會討厭只是笨的人，我會討厭就是死不認錯的人，所以李妍憬不是我討厭的人」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！