徐巧芯8日在立法院受訪，拿出捷克早就公布援烏相關資訊的證據，打臉外交部列為機密還對她提告的做法。（劉宗龍攝）

國民黨立委徐巧芯日前爆料援烏計畫1千萬美金是透過「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，質疑政府圖利特定廠商，外交部7日告發徐巧芯涉犯洩密罪。對此，國民黨立委柯志恩表示，法律層次上徐巧芯對密件的處理需要更謹慎，但外交部直接提告的強硬態度，讓群組裡很多人在講，以後質疑政府公開透明就會被告，那國民黨也應該群起，做出反擊的態度。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》表示，在法律的層次上，立委收到密件，作為受文者的角色，對裡面若有意見，是透過秘密會議，或到封閉空間中請官員來做澄清，「巧芯在這裡面，可能需要做更謹慎的處理，但是她堅持強攻」。遇到這種狀況，外交部可以有更和緩的做法來解套，而不是直接告上法院。

柯志恩也透露，「現在是搞到我們的群組裡面，大家都說，如果外交部這麼強硬，以後立法委員要質詢政府部門應該公開透明的事情，他們就用這種方法來告我們，難道國民黨不應該群起，共同來做些甚麼樣的事情嗎？外交部做提告的動作後，反而引發後續更多，大家覺得應該要做一個反擊的態度」。

對於徐巧芯引發爭議的質疑內容，柯志恩解釋說，外交部第一時間是說台灣外交處境很艱難，跟烏克蘭之間可能無法直接援助，要透過第三方。但馬上就被發現，外交部長吳釗燮跟基輔市長視訊通話時，是直接告知對方台灣要支付800萬美金給烏克蘭，意思就是台灣可以直接支付這筆錢，另再加上給醫院等地方，一共是援助烏克蘭一千多萬美金，徐巧芯質疑的是這段內容中，我們政府的公開透明。